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2 часа назад

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге могут совместить движение машин и пешеходов

Ассоциация транспортных инженеров нашла способ борьбы с пробками, для этого придется расширить возможности водителей, инициативу поддержали уже власти Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В трех городах придумали новый способ борьбы с пробками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект предлагает поменять действующий ГОСТ, разрешив совмещенное движение поворачивающих направо машин и пешеходов в одной светофорной фазе. Повернуть можно будет независимо от интенсивности трафика на перекрестках.

Изменения могут быть внесены в обязательном к соблюдению стандарте, который запретил до апреля 2020 года организацию однофазного регулирования на перекрестках. Речь о том, когда транспортное средство сворачивает направо одновременно с переходящим в этот момент дорогу пешеходом. Запрет частично был снят новой редакцией ГОСТа. Введение подобного порядка вероятно только лишь при низкой интенсивности движения.

Перед поворотом также должны быть установлены светофорные секции со стрелкой бело-лунного цвета.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге поддерживают инициативу, считая, что таким образом получится улучшить ситуацию с пробками. В МВД пока не дали официального комментария по предлагаемым корректировкам и вероятности реализации нововведения.

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