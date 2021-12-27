«АвтоВАЗ» не выполнил план по сборке машин из-за метели

На прошедших выходных «АвтоВАЗ» планировал выпустить более 1,2 тыс. автомобилей, однако с конвейера сошло лишь около 800 машин, рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Причиной называют непогоду.

Фото: © Раиса Ибрагимова/ТАСС © Раиса Ибрагимова/ТАСС

Из-за метели, которая продолжалась с вечера субботы до утра воскресенья, пришлось отменить рабочую смену на линии B0, где собирают Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Плохая погода помешала грузовикам вовремя доставить комплектующие.

Уточняется, что на «АвтоВАЗе» вводится новая логистическая система под названием Just in Time («точно в срок»), которая предусматривает минимизацию складских запасов комплектующих: детали поступают «с колес», поэтому работа конвейеров зависит от регулярности поставок.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, наиболее сильный затор оказался на участке с 100-го км по 140-й км федеральной автодороги М-5 «Урал». Пробка образовалась из-за сильной метели, видимость не превышала 500-1000 м, а сила ветра составляла 25-27 м/с.