Geely привезет в Россию свой самый большой кроссовер

Гибридная версия большого кроссовера Geely KX11 на старте продаж пользуется ажиотажным спросом – первую партию автомобилей в Китае раскупили за 8 минут. Автомобиль, построенный Geely в сотрудничестве с дочерней Volvo, имеет максимальный запас хода в 1300 километров. Машину могут хорошо принять в России, говорят эксперты.

Фото: Geely Geely

На китайский рынок вышла гибридная версия кроссовера Geely KX11. Автомобиль, который в Китае носит название Xingyue L Hi-X, стал первым продуктом с гибридной силовой установкой нового поколения.

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Для разработки и производства гибридных и электрических силовых установок китайский автопроизводитель, более 10 лет владеющий шведской Volvo, создал специальный бренд Leishen Power – его презентация состоялась в ноябре.

Над элементами будущих гибридов и электрокаров, которые можно компоновать по модульному принципу, работала международная команда из 500 инженеров в течение пяти лет.

При этом объединять усилия европейских и китайских инженеров в рамках холдинга Geely начала уже давно — еще в 2013 году центр исследований и разработок Geely был открыт в шведском Гетеборге, где расположена штаб-квартира Volvo. Его задачей стала разработка модульной архитектуры и компонентов для автомобилей обеих марок, а также исследовательские разработки. Всего у Geely и Volvo сейчас действует десять исследовательских центров по всему миру, уточняет «Авторевю».

В рамках нового подразделения Leishen Power специально для гибридных машин был создан трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива высокого давления и нагнетателем с электроприводом, отличающийся высоким тепловым КПД, более 43% — у традиционных бензиновых двигателей он не превышает 37%.

Гибридная система Geely с мотор-генератором и трехступенчатым редуктором может работать по последовательной и параллельной схемам. В первом случае бензиновый мотор соединяется с генератором и служит для выработки электроэнергии, а колеса вращаются за счет тягового электродвигателя. Во втором варианте в режиме параллельного гибрида бензиновый мотор также служит для привода ведущих колес, как у обычных автомобилей.

При такой схеме силовая установка работает на высокой скорости, что позволяет обойти недостатки электромобилей, слишком быстро расходующих заряд тяговой батареи при движении на больших скоростях.

Максимальный запас хода гибридного Geely заявлен в 1300 км, а средний расход – 4,3 л бензина на 100 км. Суммарная мощность силовой установки кроссовера – 245 лошадиных сил. Автомобиль построен на той же модульной платформе CMA, которая лежит в основе купеобразного кроссовера Geely Tugella, который продается в России.

Появление гибридной модификации Geely KX11 было встречено ажиотажем в Китае – первые 2022 кроссовера после начала приема заказов были раскуплены за 8 минут, пишет китайское автомобильное издание Autohome.

При этом автомобиль продается по цене от 173,7 тыс. юаней (2 млн рублей).

Помимо гибридной силовой установки, большой кроссовер Geely выпускается и с бензиновыми турбомоторами мощностью 218 и 238 л.с., с передним или полным приводом. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый гидромеханический автомат.

В 2022 году большой кроссовер Geely KX11 (сравнимый по габаритам с Kia Sorento Prime) появится и на российском рынке, по крайней мере, бензиновая версия, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Geely Motors в России. Цены и комплектации автомобиля для нашего рынка представители китайского бренда пока не раскрывают.

В то же время самый простой Sorento Prime с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 179 л.c. продается на российском рынке по цене от 2 559 900 рублей. В высоких комплектациях со 249-сильным мотором его стоимость приближается к отметке в 4 млн рублей.

Гибрид с большим запасом хода может иметь успех и на нашем рынке, полагают эксперты.

«Машина безусловно интересная, динамичная – при нормальной цене она найдет хороший отклик – это совершенно точно, без сомнений», – говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев «Газете.Ru», — Этот автомобиль построен на фоне плодотворного сотрудничества Geely и Volvo с частичным заимствованием элементов платформы Volvo S60 и других моделей».

Проблем с обслуживанием гибридной силовой установки в России также возникнуть не должно – на российском рынке успешно присутствуют гибридные модификации различных брендов, добавил эксперт.

«В конструкцию платформы CMA от Volvo была заложена гибридная составляющая. Я не думаю, что с гибридным приводом Geely возникнут какие-либо проблемы», — заключил Бургазлиев.