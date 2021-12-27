МАДИ дала разъяснения по штрафам за стояние в пробке

По словам одного из водителей, после нахождения в пробке он получил штраф за то, что якобы нарушил правила остановки. За это «нарушение» можно получить штраф в размере 3 тыс. руб. Другого автомобилиста при аналогичных обстоятельствах оштрафовали на 5 тыс. руб. за «парковку» в неположенном месте. При этом размер административного штрафа может быть уменьшен наполовину при оплате в течение 20 дней.