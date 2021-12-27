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1 час назад

МАДИ дала разъяснения по штрафам за стояние в пробке

Московские водители стали получать штрафы за стояние в пробках. Информация об этом появилась на портале Autonews.

МАДИ дала разъяснения по штрафам за стояние в пробке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из водителей, после нахождения в пробке он получил штраф за то, что якобы нарушил правила остановки. За это «нарушение» можно получить штраф в размере 3 тыс. руб. Другого автомобилиста при аналогичных обстоятельствах оштрафовали на 5 тыс. руб. за «парковку» в неположенном месте. При этом размер административного штрафа может быть уменьшен наполовину при оплате в течение 20 дней.

В «Московской административной дорожной инспекции» (МАДИ) оперативно связываются с водителями, которые сообщают о штрафах, полученных за нахождение в пробке.

«Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать ошибок», — подчеркнули в организации.

Также в МАДИ заявили, что в отношении сотрудников, которые не отследили ошибки искусственного интеллекта, проводят служебную проверку, и принимают меры для того, чтобы подобные случаи не повторялись.

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