Такси в Москве подорожало на 25 процентов

Сервис такси подорожал почти на 25 процентов за год в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, агрегаторы объясняют ситуацию динамическим ценообразованием и снежной зимой. Эксперты винят в сложившейся ситуации дорожающее топливо и нехватку машин.

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость поездки на такси в декабре в Москве составила 520 рублей. А за первые три недели декабря в десяти районах центрального округа такси вызывали три миллиона раз. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период месяцем ранее, и почти на 15 процентов превышает показатели декабря 2020 года.

В одном из самых популярных агрегаторов заявили, что декабрь — традиционно высокий сезон для такси, из-за снегопада и похолодания в Москве скорость движения машин медленнее обычного, а уровень пробок выше, значит, поездка займет больше времени и будет дороже.

Другие владельцы рассказали, что повышающие коэффициенты позволяют привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. Но о росте стоимости поездки, например, в десять раз речь идти не может.

Аналитик Владимир Беспалов утверждает, что агрегаторы повышают цены из-за нехватки водителей. Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по таксомоторным перевозкам, основатель «Формулы такси» Богдан Коношенко отметил, что высокие тарифы действительно способны решить проблемы с дефицитом водителей. Кроме того, он подчеркнул, что в Москве расценки на такси все равно намного ниже, чем на за рубежом.

Ранее внучку поэта Владимира Маяковского, скульптора Елизавету Лавинскую возмутили цены на московское такси.