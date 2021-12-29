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1 час назад

УАЗ нашел нового партнера, который спасет завод от гибели

УАЗ, пытаясь спастись от банкротства, продолжает активный поиск партнеров. Ранее считали, что им станет компания Isuzu из Японии, но эти данные не подтвердились. Однако завод нашел нового партнера, сотрудничество с которым поможет выпустить новый «Хантер».

УАЗ нашел нового спасителя
Фото: Car.ruCar.ru

Новая модель «Хантера» представляет собой модифицированную версию китайского внедорожника, который производит Great Wall. Этот производитель, скорее всего, в обозримом будущем и станет сотрудничать с Ульяновским автозаводом. Но никаких подробностей об условиях такого партнерства пока не озвучено.

Чтобы УАЗ был внешне узнаваем, ему оставили прежние фары и характерную радиаторную решетку. В салоне же все будет по-другому, но это и к лучшему.

Двигательная система будет такой же, как и на Great Wall, а именно: 2-литровый турбодвигатель, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы сохранить высокий уровень проходимости, добавят 3 блокировки дифференциалов.

К серийному производству должны приступить в конце 2022 года. Ориентировочная стоимость внедорожника составит 2 400 000 рублей.

Автоновости,Isuzu,УАЗ,
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