УАЗ нашел нового спасителя

УАЗ, пытаясь спастись от банкротства, продолжает активный поиск партнеров. Ранее считали, что им станет компания Isuzu из Японии, но эти данные не подтвердились. Однако завод нашел нового партнера, сотрудничество с которым поможет выпустить новый «Хантер».

Новая модель «Хантера» представляет собой модифицированную версию китайского внедорожника, который производит Great Wall. Этот производитель, скорее всего, в обозримом будущем и станет сотрудничать с Ульяновским автозаводом. Но никаких подробностей об условиях такого партнерства пока не озвучено.

Чтобы УАЗ был внешне узнаваем, ему оставили прежние фары и характерную радиаторную решетку. В салоне же все будет по-другому, но это и к лучшему.

Двигательная система будет такой же, как и на Great Wall, а именно: 2-литровый турбодвигатель, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы сохранить высокий уровень проходимости, добавят 3 блокировки дифференциалов.