Видео: как работает беспилотная Lada Vesta

Инженеры государственного научного центра ФГУП «НАМИ» опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали Lada Vesta, оборудованную системой автономного вождения. Новое поколение отечественного автопилота позволяет седану самостоятельно строить маршрут, а также подстраиваться под дорожную ситуацию. Кроме того, универсальность комплекса позволяет встраивать систему и в другие автомобили.

Инновационная система автономного вождения, разработанная инженерами «НАМИ», позволяет автомобилю самостоятельно строить маршрут, обрабатывать данные с цифровых карт, а также определять другие транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки, сигналы светофоров и подстраиваться под меняющийся дорожный трафик. Благодаря встроенным радарам, лидарам и видеокамерам беспилотник способен в автоматическом режиме выполнять перестроения. За точностью маневров следят нейронные сети.

В настоящий момент беспилотная Lada Vesta способна двигаться по заранее спланированному маршруту, оценивая траектории других транспортных средств. Инженеры «НАМИ» работают над модернизацией автопилота, который позволит машине следовать в колонне за автомобилем, которым управляет человек. Кроме того, специалисты заявляют, что универсальность комплекса позволяет устанавливать его и в автомобили других марок.