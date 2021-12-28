Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
46 минут назад

"АвтоВАЗ" перестал отгружать машинокомплекты на Украину

«АвтоВАЗ» остановил отгрузку машинокомплектов для сборки автомобилей Lada и Renault на Украину, утверждают в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

"АвтоВАЗ" остановил отгрузку машинокомплектов на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«АвтоВАЗ» не отгружает машинокомплекты для завода ЗАЗ (Украина) на протяжении последних двух месяцев уходящего года. С чем связана такая пауза, пока информации нет. Можно только предположить, что победила политика, или выбраны квоты на 2021 год», — говорится в публикации.

Отмечается, что поставки машинокомплектов для автосборочных заводов Узбекистана и Казахстана идут без задержек. Там выпускают автомобили Lada и Renault крупноузловым методом.

«АвтоВАЗ» не выполнил план по сборке машин из-за метели

В начале 2020 года на Украине ввели запрет на импорт машин российского производства. «АвтоВАЗу» удалось обойти это решение, отгружая машинокомплекты на Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), где машины Lada и Renault выпускались с конца 2020 года.

23 декабря этого года правительство Украины продлило на год действие запрета на ввоз в страну некоторых видов товаров, включая автомобили, уточняет ТАСС.

Последние новости
Автоновости,ЗАЗ,Renault,Lada,Правительство Украины,Автоваз,Renault,ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители