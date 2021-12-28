"АвтоВАЗ" остановил отгрузку машинокомплектов на Украину

«АвтоВАЗ» остановил отгрузку машинокомплектов для сборки автомобилей Lada и Renault на Украину, утверждают в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».
«АвтоВАЗ» не отгружает машинокомплекты для завода ЗАЗ (Украина) на протяжении последних двух месяцев уходящего года. С чем связана такая пауза, пока информации нет. Можно только предположить, что победила политика, или выбраны квоты на 2021 год», — говорится в публикации.
Отмечается, что поставки машинокомплектов для автосборочных заводов Узбекистана и Казахстана идут без задержек. Там выпускают автомобили Lada и Renault крупноузловым методом.
В начале 2020 года на Украине ввели запрет на импорт машин российского производства. «АвтоВАЗу» удалось обойти это решение, отгружая машинокомплекты на Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), где машины Lada и Renault выпускались с конца 2020 года.
23 декабря этого года правительство Украины продлило на год действие запрета на ввоз в страну некоторых видов товаров, включая автомобили, уточняет ТАСС.