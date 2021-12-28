"АвтоВАЗ" остановил отгрузку машинокомплектов на Украину

«АвтоВАЗ» не отгружает машинокомплекты для завода ЗАЗ (Украина) на протяжении последних двух месяцев уходящего года. С чем связана такая пауза, пока информации нет. Можно только предположить, что победила политика, или выбраны квоты на 2021 год», — говорится в публикации.