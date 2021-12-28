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1 час назад

Таксисты ответили на жалобы из-за роста цен на поездки

Цены на такси, повысившиеся в предновогодний период, сохранятся в будущем, считает председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Таксисты ответили на жалобы из-за роста цен на поездки
Фото: Peter Chirkov / UnsplashPeter Chirkov / Unsplash

По словам Попкова, такси не подешевеет, так как цены и так сдерживали до последнего.

«Не может же быть дешевле себестоимости поездка, автомобиль в такси должен отбиваться за год, чтобы второй год он работал в прибыль. А не три года, как сейчас», — уточнил он.

Необоснованного повышения цен на рынке нет, рассказал Попков. По его мнению, рост тарифов обусловлен подорожанием автомобилей примерно в два раза за последние полгода, а также бензина.

Ранее «Парламентская газета» писала, что член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев сообщил в ходе круглого стола о намерении направить депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с просьбой проверить стоимость поездок на такси в новогодние праздники.

Автоновости,Бийсултан Хамзаев,Андрей Попков,ФАС,Роспотребнадзор,Госдума,Парламентская газета,Lenta.ru,
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