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1 час назад

В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы обратились к правительству России и МВД с предложением снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч, рассказал РБК заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам Ликсутова, изменения в ПДД призваны сделать дорожное движение в Москве безопаснее, сократить смертность на дорогах и снизить количество пробок. После принятия этой меры количество ДТП снизится минимум на 35%, а уровень смертности от них - в три-четыре раза, уверен он.

Заммэра отметил, что в случае принятия изменений Москва перестанет отличаться в худшую сторону от других мегаполисов мира, где нештрафуемый порог не превышает 5 км/ч.

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», - заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что за чертой города на дорогах со скоростным движением нештрафумый порог может остаться прежним.

Идея снижения нештрафуемого порога скорости обсуждается несколько лет. 1 декабря Мосгордума отклонила законопроект, в соответствии с которым предлагалось снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 5 км/ч, а нарушителей штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.

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