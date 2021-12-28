В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы обратились к правительству России и МВД с предложением снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч, рассказал РБК заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По словам Ликсутова, изменения в ПДД призваны сделать дорожное движение в Москве безопаснее, сократить смертность на дорогах и снизить количество пробок. После принятия этой меры количество ДТП снизится минимум на 35%, а уровень смертности от них - в три-четыре раза, уверен он.

Заммэра отметил, что в случае принятия изменений Москва перестанет отличаться в худшую сторону от других мегаполисов мира, где нештрафуемый порог не превышает 5 км/ч.

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», - заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что за чертой города на дорогах со скоростным движением нештрафумый порог может остаться прежним.