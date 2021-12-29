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1 час назад

В союзе страховщиков предрекли подорожание ОСАГО до 60%

Увеличение выплат за ущерб жизни и здоровью повлечет за собой рост стоимости полиса ОСАГО до 60%. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Стоимость ОСАГО может вырасти до 60%
Фото: URA.RUURA.RU

«Новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП, почти не заметят подорожания», — приводят слова Игоря Юргенса «Известия».

Однако он отметил, что увеличение выплат станет положительным фактором для потребителей.

«Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО», — подчеркнул Юргенс.

По мнению автоэксперта, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, разговоры о подорожании ОСАГО не имеют особого смысла из-за того, что цена полиса формируется индивидуально в зависимости от стажа и аккуратности вождения автомобилиста, передает «Московская газета».

«Так что для кого-то ОСАГО и подорожает, для тех, кому следовало бы скорректировать свое поведение на дороге, а для других водителей страховка станет дешевле», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза. В «АльфаСтраховании» заявили, что стоимость ОСАГО в 2022 году может вырасти на 20%. Автомобилистам рассказали способы снизить плату за ОСАГО, пишет телеканал 360.

Автоновости,Игорь Юргенс,Петр Шкуматов,Альфастрахование,Минфин,Телеканал "360° Подмосковье",газета "Известия",
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