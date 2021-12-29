АвтоВАЗ назвал срок выпуска новой Lada Niva

АвтоВАЗ выпустил предпраздничный пресс-релиз, в котором официально раскрыл срок выхода Lada Niva Legend (4x4) нового поколения. Как ранее сообщал глава отечественного автогиганта Николя Мор, «Нива» переживет долгожданную смену генерации ближе к концу 2024 года. Помимо этого, к 2025 году Lada собирается пополнить линейку четырьмя «совершенно новыми моделями»: в 2023 году должны выйти две модели B-сегмента, а в 2025-м дебютирует некий кроссовер сегмента C.

Фото: © Lada © Lada

Lada Niva нового поколения постоят на платформе CMF-B группы Renault: она лежит в основе Sandero и Logan третьей генерации и станет общей для моделей Dacia и Lada к 2025 году. При этом АвтоВАЗ пообещал сделать «Ниву» сравнимой по проходимости с Land Rover Defender, наделив ее высоким клиренсом и системой полного привода с понижающей передачей.

Первой дебютирует классическая версия Niva с пятидверным кузовом, длина которой, по предварительным данным, составит порядка 4280 миллиметров, а колесная база – 2600 миллиметров. Следом появится длиннобазный вариант, который Мор предварительно обозначил как Grand Niva: его премьера ожидается в 2026 году.