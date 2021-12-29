Какие улицы Москвы перекроют на Новый год

Московская Госавтоинспекция рассказала, на каких улицах в столице будет ограничено движение транспорта в ночь на 1 января 2022 года из-за праздничных фейерверков.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

С 23:30 до 0:15 движение перекроют в центральной части города. Ограничения затронут Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост, улицы Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевский спуск. Возможны они на Раушской и Софийской набережных.

С 0:50 до 1:10 в Юго-западном административном округе автомобилисты не смогут проехать по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

В ходе этих же 20 минут ограничения для водителей будут действовать в Троицком и Новомосковском административных округах — по проектируемому проезду №5562 от проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе, улице Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная и улице Центральная от дома 26 до улицы Солнечная.

Наконец, с 0:50 до 1:10 в Зеленоградском административном округе перекроют автодороги по Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспекта д.5 с.2., Центральному проспекту от к301А до к241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — сообщили в пресс-службе ведомства.