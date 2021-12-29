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23 минуты назад

Москвичей предупредили о перекрытии улиц на Новый год

В ГИБДД рассказали, что с 23:30 31 декабря до 01:10 1 января в Москве перекроют часть центральных улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции.

В Москве на Новый год перекроют ряд улиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за новогодних фейерверков с 23:30 до 00:15 будет ограничено движение по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску.

Кроме того, возможно ограничение движения по Раушской и Софийской набережным.

С 00:50 до 01:10 часов движение будет частично перекрыто в Юго-западном административном округе - по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, а также в Новой Москве - по проектируемому проезду номер 5562 до Валуевского шоссе, улице Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечная.

Россияне признались в желании сидеть дома на Новый год

В это же время движение ограничат в Зеленоградском административном округе - по Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспекта (дом номер пять строение два), по Центральному проспекту от к301А до к241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

В ГИБДД посоветовали водителям заранее выбрать альтернативные маршруты.

В мэрии Москвы ранее рассказали, что запустить салюты и фейерверки в новогоднюю ночь можно будет с 62 специально оборудованных площадок города. Площадки отбирались вместе с представителями управ, в итоге были выбраны места на расстоянии минимум 30 метров от жилых строений и на значительном расстоянии от проводов и деревьев. Площадки снабдили огнетушителями.

В новогоднюю ночь будут открыты парк Горького (каток закроют к полуночи) и ВДНХ (каток будет работать до двух часов ночи 1 января).

Автоновости,ГИБДД,Правительство Москвы,
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