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59 минут назад

Московский завод Renault уходит на каникулы

Производственная площадка компании Renault в Москве приостанавливает выпуск транспортных средств. Это связано началом корпоративного отпуска.

Московский завод Renault уходит на каникулы
Фото: Car.ruCar.ru

Известно, что предприятие марки Renault в Москве, приостановит деятельность с 29 декабря 2021 года. Отпуск продлится до 9 января 2022 года. Представители завода отмечают, что ранее были организованы смены в нерабочие дни.

Планирование производственной деятельности включает учет плановой остановки конвейеров на время отпуска. Поэтому данное событие не должно повлечь за собой нехватку транспортных средств у дилеров - компания заранее формирует сборку и логистику таким образом, чтобы организовать отпуск для сотрудников.

Напомним, что на производственной площадке Renault в Москве собирают сразу несколько моделей марки - Duster, Kaptur и Nissan Terrano. Еще один автомобиль для выпуска - Renault Arkana в кузове купе-кросса. В январе этого года на заводе начали выпускать Renault Duster новой генерации.

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