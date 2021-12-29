Московский завод Renault уходит на каникулы

Производственная площадка компании Renault в Москве приостанавливает выпуск транспортных средств. Это связано началом корпоративного отпуска.

Известно, что предприятие марки Renault в Москве, приостановит деятельность с 29 декабря 2021 года. Отпуск продлится до 9 января 2022 года. Представители завода отмечают, что ранее были организованы смены в нерабочие дни.

Планирование производственной деятельности включает учет плановой остановки конвейеров на время отпуска. Поэтому данное событие не должно повлечь за собой нехватку транспортных средств у дилеров - компания заранее формирует сборку и логистику таким образом, чтобы организовать отпуск для сотрудников.