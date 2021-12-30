Forbes: цена на такси может вырасти на 10-15%

Поездки на такси в следующем году могут остаться такими же, как в новогодний ажиотаж. Цена услугу вырастет на 10-15%, по сравнению с прошлым годом, пишет Forbes.

Подорожание практически неизбежно, потому что на фоне повышения комиссии агрегаторов, цен на бензин, стоимости ОСАГО работать водителем становится невыгодно. Как рассказали Forbes участники рынка, средний чек по Москве в этом году уже увеличился на 30% из-за инфляции, роста цен на автомобили, а также обязательных расходов, которые входят в себестоимость поездки. И новое повышение цен нужно, чтобы увеличить зарплаты и компенсировать затраты водителей. Если у таксиста свой автомобиль, то запчасти, ОСАГО — все ложится на него. А страховка с 2014 года подорожала чуть ли не в четыре раза. Стоимость топлива за год выросла на 15%, аренды автомобиля у агрегаторов — на 35-40%, ведь обслуживание лизинговых машин тоже дорожает. И если сейчас при повышенных коэффициентах под Новый год таксист еще может свести концы с концами, то после праздников все может привести к массовым увольнениям или опасным для пассажиров переработкам водителей, считает таксист Андрей:

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— Нам, водителям, уже 12-16 часов работать мало, надо работать 24 часа, чтобы получать хоть что-то. Но 24 часа — что тогда будет? На каждом столбе будут висеть шашечки такси с водителем. И пассажиром.

— Пассажиры жалуются на рост цен?

— Да, выказывают свое недовольство. Допустим, мне выказывали: почему так дорого. Посмотрите, говорю, на ценник топлива. «Яндекс. Такси» не повышал цены три или четыре года. За четыре года топливо выросло с 35 рублей до 52 рублей 95 бензин. А цены на такси повышают на 1-2 рубля — уже все пассажиры завыли «как это так». Надо регулировать этот рынок не только поднятием цены за поездку, но и уменьшением комиссии для водителя. «Яндекс» как делает, к примеру: Вася Пупкин подписался на «Яндекс. Плюс», и вот эта скидка 10% за счет водителя, «Яндекс» мне разницу эту не возмещает.

«Яндекс. Такси» в декабре уже заявил о повышении стоимости одной минуты в такси на 1-2 рубля. В агрегаторе привели такой пример: «Если раньше поездка в Москве длиной 7 км и продолжительностью 20 минут могла стоить 311 рублей в «Экономе», то с 2 января она будет стоить уже 319 рублей». Что-то не сходится: при подорожании минуты на рубль, цена за 20 минут должна вырасти на 20 рублей, а не на 8. И эти расчеты, конечно, не учитывают роста коэффициентов при высоком спросе. А ведь таксопарки с начала пандемии жалуются на нехватку водителей: часть мигрантов так и не вернулась, другие ушли, например, в доставку из-за низких зарплат. Новые тоже не могут прийти из-за дефицита автомобилей на рынке, отмечает директор «ТТ такси» Кристина Брынзан:

Кристина Брынзан директор «ТТ такси» «Кто-то остановил на этот год производство — были такие случаи — у кого-то просто автомобилей в наличии нет, потому что все раскупили. И водители просто не могут купить автомобиль. А в парках простоя даже нет, потому что все водители уже рассажены. Насколько вырастут цены, я сказать не могу, по процентам тем более. Но рост действительно будет».

Удорожание услуги подтвердили Forbes в такси «Максим», профсоюзы и сотрудники таксопарков. В «Ситимобил» Business FM сообщили, что менять тарифы в следующем году не планируют. Комментирует руководитель пресс-службы агрегатора Полина Ломоносова:

— Прогнозировать какая будет цена и как она будет меняться в следующем году — очень сложно. Потому что она формируется вот здесь и сейчас. И сюда много что включено. Например, загруженность дорог, то, сколько автомобилей сейчас на линии находятся, и конечно спрос. Сегодня будете заказывать такси, — и цена будет актуальна на данный момент из того места, откуда вы выезжаете. Начиная с 1 января рост должен переходить в какую-то стабильность. И мы вернемся к тем ценам, которые так все привыкли.

— Но цены на бензин, стоимость обслуживания автомобиля — это же все тоже влияет на стоимость поездки?

— На само ценообразование это никак не влияет. Это влияет на тариф, который накладывается и утверждается вместе с перевозчиком.

— А тариф вы не меняете?

— Да, тариф мы не меняем.