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1 час назад

Forbes: цена на такси в следующем году может вырасти на 10-15%

Поездки на такси в следующем году могут остаться такими же, как в новогодний ажиотаж. Цена услугу вырастет на 10-15%, по сравнению с прошлым годом, пишет Forbes.

Forbes: цена на такси может вырасти на 10-15%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подорожание практически неизбежно, потому что на фоне повышения комиссии агрегаторов, цен на бензин, стоимости ОСАГО работать водителем становится невыгодно. Как рассказали Forbes участники рынка, средний чек по Москве в этом году уже увеличился на 30% из-за инфляции, роста цен на автомобили, а также обязательных расходов, которые входят в себестоимость поездки. И новое повышение цен нужно, чтобы увеличить зарплаты и компенсировать затраты водителей. Если у таксиста свой автомобиль, то запчасти, ОСАГО — все ложится на него. А страховка с 2014 года подорожала чуть ли не в четыре раза. Стоимость топлива за год выросла на 15%, аренды автомобиля у агрегаторов — на 35-40%, ведь обслуживание лизинговых машин тоже дорожает. И если сейчас при повышенных коэффициентах под Новый год таксист еще может свести концы с концами, то после праздников все может привести к массовым увольнениям или опасным для пассажиров переработкам водителей, считает таксист Андрей:

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— Нам, водителям, уже 12-16 часов работать мало, надо работать 24 часа, чтобы получать хоть что-то. Но 24 часа — что тогда будет? На каждом столбе будут висеть шашечки такси с водителем. И пассажиром.

— Пассажиры жалуются на рост цен?

— Да, выказывают свое недовольство. Допустим, мне выказывали: почему так дорого. Посмотрите, говорю, на ценник топлива. «Яндекс. Такси» не повышал цены три или четыре года. За четыре года топливо выросло с 35 рублей до 52 рублей 95 бензин. А цены на такси повышают на 1-2 рубля — уже все пассажиры завыли «как это так». Надо регулировать этот рынок не только поднятием цены за поездку, но и уменьшением комиссии для водителя. «Яндекс» как делает, к примеру: Вася Пупкин подписался на «Яндекс. Плюс», и вот эта скидка 10% за счет водителя, «Яндекс» мне разницу эту не возмещает.

«Яндекс. Такси» в декабре уже заявил о повышении стоимости одной минуты в такси на 1-2 рубля. В агрегаторе привели такой пример: «Если раньше поездка в Москве длиной 7 км и продолжительностью 20 минут могла стоить 311 рублей в «Экономе», то с 2 января она будет стоить уже 319 рублей». Что-то не сходится: при подорожании минуты на рубль, цена за 20 минут должна вырасти на 20 рублей, а не на 8. И эти расчеты, конечно, не учитывают роста коэффициентов при высоком спросе. А ведь таксопарки с начала пандемии жалуются на нехватку водителей: часть мигрантов так и не вернулась, другие ушли, например, в доставку из-за низких зарплат. Новые тоже не могут прийти из-за дефицита автомобилей на рынке, отмечает директор «ТТ такси» Кристина Брынзан:

Кристина Брынзан директор «ТТ такси» «Кто-то остановил на этот год производство — были такие случаи — у кого-то просто автомобилей в наличии нет, потому что все раскупили. И водители просто не могут купить автомобиль. А в парках простоя даже нет, потому что все водители уже рассажены. Насколько вырастут цены, я сказать не могу, по процентам тем более. Но рост действительно будет».

Удорожание услуги подтвердили Forbes в такси «Максим», профсоюзы и сотрудники таксопарков. В «Ситимобил» Business FM сообщили, что менять тарифы в следующем году не планируют. Комментирует руководитель пресс-службы агрегатора Полина Ломоносова:

— Прогнозировать какая будет цена и как она будет меняться в следующем году — очень сложно. Потому что она формируется вот здесь и сейчас. И сюда много что включено. Например, загруженность дорог, то, сколько автомобилей сейчас на линии находятся, и конечно спрос. Сегодня будете заказывать такси, — и цена будет актуальна на данный момент из того места, откуда вы выезжаете. Начиная с 1 января рост должен переходить в какую-то стабильность. И мы вернемся к тем ценам, которые так все привыкли.

— Но цены на бензин, стоимость обслуживания автомобиля — это же все тоже влияет на стоимость поездки?

— На само ценообразование это никак не влияет. Это влияет на тариф, который накладывается и утверждается вместе с перевозчиком.

— А тариф вы не меняете?

— Да, тариф мы не меняем.

По данным Тинькофф Дата, из-за предновогоднего спроса цены на поездки на такси в столице за месяц выросли на 14%. То есть если прогнозы Forbes сбудутся, в следующем году обычная поездка в будний день будет стоить столько же, сколько и сейчас. А в непогоду и праздники даже эконом-класс для кого-то станет роскошью.

Автоновости,Яндекс,Business FM,Forbes,
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