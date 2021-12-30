Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

Главный исполнительный директор шведской Polestar Томас Ингенлат в интервью Car Magazine рассказал о ещё одной новой модели — кроссовере Polestar 4. Он выйдет на рынок в 2023 году и станет прямым конкурентом Porsche Macan, который к тому времени лишится ДВС и перейдет на электрический привод. «Четверку» готовят на роль бестселлера Polestar, причем стоить она будет около 55 тысяч евро, что соответствует 4,65 миллиона рублей.

Фото: © Polestar © Polestar

По словам Ингенлата, Polestar 4, в отличие от кроссовера с индексом «3», получит купеобразный силуэт и будет заметно компактнее старшей модели, но уменьшение внешних размеров не сильно скажется на салоне. По предварительной информации, электрокар построят на платформе Pure-electric Modular Architecture (PMA), одной из версий «тележки» Sustainable Experience Architecture (SEA), разработанной материнской Geely. Кроссоверу обещаны мощная силовая установка (вероятно, от Polestar 2) и улучшенная аэродинамика. С этим «Поулстару» может помочь Lotus.

Рыночный дебют «четверки» состоится в 2023 году. Модель станет прямым конкурентом Porsche Macan (к тому времени «немец» лишится ДВС и перейдет на электрический привод) и будет стоить около 55 тысяч евро (4,65 миллиона рублей). При этом в 2022-м дебютирует Polestar 3, кроссовер размером с Volvo XC90, а к середине десятилетия в портфолио шведской марки появится лифтбек Polestar 5, основанный на концепте Percept. Сборку Polestar 4 наладят на заводе Geely в китайском Нинбо.