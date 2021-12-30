Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

Главный исполнительный директор шведской Polestar Томас Ингенлат в интервью Car Magazine рассказал о ещё одной новой модели — кроссовере Polestar 4. Он выйдет на рынок в 2023 году и станет прямым конкурентом Porsche Macan, который к тому времени лишится ДВС и перейдет на электрический привод. «Четверку» готовят на роль бестселлера Polestar, причем стоить она будет около 55 тысяч евро, что соответствует 4,65 миллиона рублей.
По словам Ингенлата, Polestar 4, в отличие от кроссовера с индексом «3», получит купеобразный силуэт и будет заметно компактнее старшей модели, но уменьшение внешних размеров не сильно скажется на салоне. По предварительной информации, электрокар построят на платформе Pure-electric Modular Architecture (PMA), одной из версий «тележки» Sustainable Experience Architecture (SEA), разработанной материнской Geely. Кроссоверу обещаны мощная силовая установка (вероятно, от Polestar 2) и улучшенная аэродинамика. С этим «Поулстару» может помочь Lotus.
Рыночный дебют «четверки» состоится в 2023 году. Модель станет прямым конкурентом Porsche Macan (к тому времени «немец» лишится ДВС и перейдет на электрический привод) и будет стоить около 55 тысяч евро (4,65 миллиона рублей). При этом в 2022-м дебютирует Polestar 3, кроссовер размером с Volvo XC90, а к середине десятилетия в портфолио шведской марки появится лифтбек Polestar 5, основанный на концепте Percept. Сборку Polestar 4 наладят на заводе Geely в китайском Нинбо.
Пока же у Polestar всего две модели: гибрид Polestar 1 и лифтбек Polestar 2 на вольвовской платформе CMA (Volvo C40 и XC40 Recharge). После обновления софта «по воздуху» двухмоторные Polestar 2 Long range Dual motor развивают 350 киловатт (476 сил и 680 Нм) и разгоняются до сотни за 4,4 секунды. Есть ещё версии с одним мотором: Long range Single motor и Standard range Single motor. Их отдача — 170 киловатт (231 л.с.) и 165 кВт (224 л.с.) соответственно. Крутящий момент одинаковый и равен 330 Нм.