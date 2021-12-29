Эксперты рассказали о проектах беспилотного такси

Итоги 2021 года не могут обойтись без упоминания об одном важном событии. Именно в этот период были запущены коммерческие поездки роботизированных такси с системой автопилота.

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Роботакси - такое название получили новые автомобили, которые занимаются перевозками людей без участия водителя. Посадку и поездку проводят в полностью автоматическом режиме. Компания, которая одной из первых показала успехи в развитии данного проекта - китайская Baidu.

Несмотря на то, что компания развивалась на одном уровне с российскими операторами, она достигла значительных результатов в этом году. Объясняется это тем, что она вышла в коммерциализацию собственного проекта. Сейчас услуги такси можно заказывать через специальное приложение. За поездку клиенты отдают около 30 юаней - 350 рублей.