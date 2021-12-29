Россиянам предсказали подорожание ОСАГО

Стоимость ОСАГО для россиян будет зависеть от их поведения

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Центробанк России расширит границы тарифного коридора по ОСАГО в 2022 году. С 9 января стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание зарегистрировано Минюстом», — говорится в сообщении.

По новым правилам диапазон расширения базовых ставок и вниз и вверх для легковых автомобилей физлиц составит 10%, общественного транспорта — 4,9%, других категорий транспортных средств, в том числе такси — 30%. Указание вступит в силу 9 января 2022 года.