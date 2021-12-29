Россиян предупредили о штрафах за прогрев машины во дворе

Правила дорожного движения (п. 17.2) запрещают стоянку транспортных средств с работающим двигателем в жилой зоне. За это нарушение полагается ответственность по ч.2 ст.12.28 КоАП в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе столичного МВД.

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В такую сумму нарушение пункта ПДД, регламентирующего движение в жилых зонах, обойдется только в Москве и Санкт-Петербурге: в остальных регионах страны штраф за аналогичное нарушение составляет 1,5 тыс. рублей. По данным столичного главка МВД, за 11 месяцев 2021 года в Москве были составлены 1720 постановлений по ч.2 ст.12.28 КоАП. Однако под действие этой статьи подпадает не только стоянка заведенных машин во дворах, но и ряд других нарушений - например, учебная езда в жилой зоне или сквозной проезд через нее.

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"Отдельной статистики, касающейся штрафов за стоянку транспортных средств в жилой зоне с работающим двигателем, не ведется", - уточнили "Газете.Ru" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

Указанная статья не распространяется на действия таксистов, ожидающих клиентов, а также автомобилистов, которые завели машину, пока их родственники выходят из дома, объясняет "Газете.Ru" юрист Сергей Смирнов.

"Действия таксистов, ожидающих клиентов, напрямую связаны с посадкой или высадкой пассажиров. Поэтому даже если машины такси стоят во дворе полчаса с заведенным мотором, формально они ничего не нарушают", - подчеркивает Смирнов.

В ПДД дано четкое определение термина "стоянка" - это "преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства", добавляет он.

Основная проблема с оформлением штрафов водителям "тарахтящих" во дворах машин связана со сложностями администрирования этого нарушения и доказательства вины автомобилиста, объясняет "Газете.Ru" президент "Коллегии правовой защиты автовладельцев" Виктор Травин.

По его словам, чтобы дело не развалилось в суде, гаишникам необходимо как минимум снимать на видео, что заведенный автомобиль стоит во дворе более пяти минут, или вести хронометраж нарушения с помощью секундомера.

"Так же необходимо поступить и недовольным жильцам дома, желающим наказать автовладельца: снять видео длительностью не менее пяти минут и направить его в ГИБДД. Если автоинспекторы сочтут, что на видеозаписи зафиксировано нарушение ПДД, они будут обязаны возбудить административное дело, найти и опросить владельца машины. Только после этого они смогут принимать решение о назначении наказания", - отмечает Травин.

По его словам, на практике такие конфликты между автомобилистами и жильцами дома чаще всего либо решаются полюбовно - либо водители получают "неофициальный" штраф в виде спущенных колес или рассыпанного на капоте зерна, привлекающего птиц. Не доводить до кипения Двигатели даже современных автомобилей перед началом движения нуждаются в предварительном прогреве, особенно в холодную погоду, отмечают автомобильные дилеры и эксперты. При температуре от -10 до -20 градусов прогревать мотор нужно около 5 минут. Если температура опустилась еще ниже, это время следует увеличить до 7-10 минут, советует клиентам "Авилон".

Любой автомобиль даже при небольшом морозе нуждается в прогреве, уверен эксперт автомобильного журнала "За рулем" Михаил Колодочкин. Перед тем как давать двигателю нагрузку, необходимо, чтобы его детали равномерно нагрелись: несоблюдение этого правила может привести к поломкам и общему снижению ресурса мотора. Однако долго прогревать машины не имеет смысла, считает эксперт.

"При морозах современные двигатели, особенно дизельные, просто не достигнут рабочей температуры, работая на холостых оборотах. Нескольких минут, пока машина очищается от снега, вполне достаточно, чтобы детали мотора прогрелись", - отмечает Колодочкин в беседе с "Газетой.Ru".

В прогреве нуждается не только двигатель, но и трансмиссия: автоматы, вариаторы и роботы можно прогреть, переведя селектор в положение Drive и удерживая минуту-другую автомобиль на тормозах, объясняет эксперт, механические коробки передач можно прогреть только во время движения. Не стоит сразу после старта раскручивать двигатель до высоких оборотов: нагрузку на него следует увеличивать постепенно, рекомендует Колодочкин.

Также не следует включать отопитель салона на максимум – это только увеличит время, которое потребуется для выхода двигателя на рабочую температуру. Категорически нельзя направлять на промерзшее стекло теплый воздух, из-за этого на стекле может появиться трещина. Дефлекторы обдува нужно настраивать таким образом, чтобы лобовое стекло прогревалось постепенно, заключает эксперт.