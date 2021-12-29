Rivian освоил выпуск второй модели

Компания Rivian приступила к серийному производству электрических внедорожников R1S. Модель встала на конвейер завода в Нормале (штат Иллинойс), где с сентября налажен выпуск пикапов R1T. Первые пятидверки были переданы топ-менеджерам компании.

Фото: Rivian Rivian

К середине декабря американский завод выпустил 652 электромобиля Rivian. Из них клиентам передано 386 машин. Увеличение производства намечено на I квартал 2022 года. Для этого компания планирует нанять еще до 1 тысячи дополнительных сотрудников.

Всего Rivian собрал уже 71 тысячу предзаказов на электромобили в США и Канаде. Подавляющее большинство североамериканских покупателей выбрали машины в топ-версии Adventure Package. При этом доплатить за исполнение с увеличенным аккумулятором Max Pack (180 кВт/ч против 135 кВт/ч), появление которого ожидается к лету, решили только 20% клиентов.