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1 час назад

Минтруд РФ рассмотрит идею о разовой выплате до 130 тысяч рублей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей. Он обратился с этой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову.

В России могут ввести налоговый вычет для автомобилистов
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует RT текст обращения Антона Орлова.

Наличие машины имеет большое значение для многих категорий, например, для многодетных семей и пенсионеров, отметил Орлов.

По его словам, граждане могут один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть 13% от покупки недвижимости. Сумма составляет до 260 тысяч рублей.

Со следующего года россияне смогут вернуть часть денег за занятия спортом. Закон о налоговом вычете вступит в силу 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысяч рублей. Возврату будут подлежать 13% от потраченных денег.

Автоновости,Антон Котяков,Антон Орлов,Минтруд,
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