В Узбекистане начали собирать Chevrolet Tracker для России

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors объявил о сборке первых экземпляров Chevrolet Tracker четвертого поколения на асакинском заводе. Пока с конвейера в тестовом режиме сошли только два компакт-кросса, а полноценное производство запустят в июле 2022 года. Тогда же, как ожидается, модель вернется на российский рынок, где составит компанию другим Chevrolet узбекской сборки – Nexia, Spark и Cobalt.

Фото: © UzAuto Motors © UzAuto Motors

Tracker базируется на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors и SAIC в Китае специально для недорогих моделей, основными рынками сбыта для которых станут развивающиеся страны. В модернизацию завода в Асаке под сборку машин на новой «тележке» вложат 150 миллионов евро – кредит предоставит швейцарская группа Credit Suisse AG.

Chevrolet Tracker дебютировал в 2019 году. Помимо Узбекистана, модель собирают в Бразилии и Китае. Кроссовер производства UzAuto получит литровую «турботройку» мощностью 125 лошадиных сил (180 Нм крутящего момента), работающую с шестидиапазонным автоматом и передним приводом. В смешанном цикле она потребляет 5,5 литров бензина на 100 километров пути. На других рынках модель также предлагается с моторами объемом 1,2 и 1,3 литра, «механикой» либо автоматом и приводом на все колеса.

По габаритам «четвертый» Tracker чуть уступает Hyundai Creta: в длину он достигает 4270 миллиметров, в ширину – 1791 миллиметр, а в высоту – 1627 миллиметров при колесной базе в 2570 миллиметров. Дорожный просвет – 161 миллиметр. В багажнике при поднятых спинках сидений второго ряда умещается 390 литров груза.