Названы сроки появления в РФ первого серийного легкового электромобиля

Серийное производство первого легкового электромобиля в России начнется в 2022 или 2023 году. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", – заявил он в интервью РБК.

По словам министра, до 2030 года объем производства электротранспортных средств в стране должен превысить 730 тыс. единиц.

Кроме того, со следующего года для российских легковых электромобилей должна быть запущена новая мера поддержки, напомнил Мантуров. Россияне в рамках льготного автокредитования смогут получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей на приобретение электрокаров.