Названы сроки появления в РФ первого серийного легкового электромобиля

Серийное производство первого легкового электромобиля в России начнется в 2022 или 2023 году. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", – заявил он в интервью РБК.
По словам министра, до 2030 года объем производства электротранспортных средств в стране должен превысить 730 тыс. единиц.
Кроме того, со следующего года для российских легковых электромобилей должна быть запущена новая мера поддержки, напомнил Мантуров. Россияне в рамках льготного автокредитования смогут получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей на приобретение электрокаров.
Аналогичный прогноз по срокам появления легковых электромобилей в России дал в сентябре замглавы Минпромторга Александр Морозов. По его словам, первым новые экологичные авто выпустит липецкий "Моторинвест", за ним последуют проекты Zetta и "Кама". При этом отмечалось, что проект Zetta выйдет на рынок лишь при условии привлечения дополнительных инвестиций.