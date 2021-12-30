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44 минуты назад

Броневик «Скорпион» выставили на продажу в Москве

В интернете появилось предложение о продаже российского бронированного автомобиля «Скорпион» ЛША-2Б. Согласно объявлению на сайте «Авто.ру», транспортное средство 2015 года стоимостью в 4,75 млн рублей находится в Москве.

Броневик «Скорпион» выставили на продажу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трехдверный бронеавтомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью в 135 лошадиных сил, силовыми бамперами, шноркелем, лебедкой, внедорожными покрышками и дополнительной оптикой на крыше. Мотор работает с механической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость — до 150 километров в час.

Модель была разработана специально для разведывательных спецопераций. Уникальный, полностью работающий предсерийный экземпляр имеет пятый класс защиты кузова и днища от подрыва.

Отметим, что полная масса такой машины — 4,1 тонна и в ней имеется 8 посадочных мест. При этом класс защиты брони у «Скорпиона» выше, чем у большинства советских бронетранспортеров. Принят на вооружение армии России в 2016 году.

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