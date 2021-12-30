Все акции "АвтоВАЗа" перешли под российскую юрисдикцию

Собственники "АвтоВАЗа", которыми являются французская Renault и госкорпорация "Ростех", перевели все акции компании в российскую юрисдикцию. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на "Ростех".
Все акции переданы новой совместной компании "Лада Авто Холдинг", зарегистрированной в Москве. Отмечается, что Renault владеет 66,7% доли в совместном предприятии, у "Ростеха" - 32,3%.
Заводы "АвтоВАЗа" расположены в Ижевске и Тольятти. Сейчас под маркой Lada выпускаются автомобили Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Доля на российском рынке превышает 20%. Купить автомобили "АвтоВАЗа" также можно в десятках других стран.