Нарушителей ПДД будут штрафовать с помощью дронов

Кубанские специалисты разработали новый комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, установленный на беспилотном летательном аппарате. Он может фиксировать выезд на встречную полосу и движение по обочине. Предполагается, что в будущем комплекс также будет "видеть" превышение разрешенного скоростного режима.

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Как сообщает Autonews, управлять дроном может пилот, находящийся в автомобиле. Информация о зафиксированных нарушениях будет автоматически передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения, отметили в ГИБДД по Краснодарскому краю. Водителей об участках дорог, где работают дроны, планируется оповещать с помощью специальных табличек или СМИ.