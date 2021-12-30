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58 минут назад

Нарушителей ПДД будут штрафовать с помощью дронов

Кубанские специалисты разработали новый комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, установленный на беспилотном летательном аппарате. Он может фиксировать выезд на встречную полосу и движение по обочине. Предполагается, что в будущем комплекс также будет "видеть" превышение разрешенного скоростного режима.

Нарушителей ПДД будут штрафовать с помощью дронов
Фото: ©гибдд.рф©гибдд.рф

Как сообщает Autonews, управлять дроном может пилот, находящийся в автомобиле. Информация о зафиксированных нарушениях будет автоматически передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения, отметили в ГИБДД по Краснодарскому краю. Водителей об участках дорог, где работают дроны, планируется оповещать с помощью специальных табличек или СМИ.

В 17 российских регионах ГИБДД использует дроны для выявления нарушений на дорогах. Беспилотники дежурят на региональных и федеральных трассах, фиксируют проступки автомобилистов на фото и видео. Данные автоматически передаются инспектору, который останавливает водителей и выписывает им штраф. Сейчас с помощью такой техники наказывают только за выезд на встречную полосу, однако она способна "видеть" намного больше нарушений.

Автоновости,ГИБДД,
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