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1 час назад

Mercedes обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

Новую рекламную кампанию немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz раскритиковали в сети. Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Mercedes обвинили в уродовании азиатских женщин в рекламе
Фото: Ng Han Guan / АРNg Han Guan / АР

Известно, что промо-ролик с участием китайской модели появился на платформе Weibo (аналог социальной сети TikTok) в субботу, 25 декабря, однако через несколько дней был удален представителями компании после негативной реакции покупателей бренда в КНР.

На размещенных кадрах манекенщица позировала рядом с седаном с черными стрелками на веках. Согласно материалу, реклама вызвала гнев у местных жителей, которые обвинили производителя машин в уродовании внешности азиатских женщин. По их мнению, макияж, который визажисты нанесли на лицо модели, подчеркивал ее узкие глаза. «Автора видео подыгрывает эстетическим вкусам западного мира», — заявляют в государственной газете Global Times.

Представители Mercedes-Benz пока не дали комментариев по поводу случившегося.

Китайские потребители не в первый раз негативно отзываются о рекламных кампаниях иностранных марок. В ноябре аналогичная ситуация произошла с фотографией французского дома моды Dior, на которой запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. По словам юзеров, изображение уродует внешность азиатских женщин, поскольку модель на фото имела «жуткие глаза и мрачное лицо».

Автоновости,Mercedes-Benz,
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