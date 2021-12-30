Путин подписал закон о наказании для лихачей

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.

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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трёх лет.