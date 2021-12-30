Mazda подняла цены на весь модельный ряд в России

Автопроизводитель Mazda пересмотрел ценовую политику в России. Под подорожание попали все модели в линейке.

Фото: Car.ru Car.ru

Перед Новым годом уже несколько автопроизводителей поменяли прайс-листы на рынке России. В их число вошла и японская Mazda. Вся линейка этого бренда, в том числе и популярные кроссоверы, подняли в цене. Как отмечают аналитики рынка, повышение составило 18 000 - 41 000 рублей, что в процентном соотношении равно 0.84 - 1.08%.

В этот раз минимальное подорожание отмечается у модели Mazda 6 - 18 000 - 28 000 рублей. Точная стоимость зависит от комплектации. Большая прибавка досталась паркетнику CX-5 - сразу 18 000 - 32 000 рублей.