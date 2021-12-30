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1 час назад

Mazda подняла цены на весь модельный ряд в России

Автопроизводитель Mazda пересмотрел ценовую политику в России. Под подорожание попали все модели в линейке.

Mazda подняла цены на весь модельный ряд в России
Фото: Car.ruCar.ru

Перед Новым годом уже несколько автопроизводителей поменяли прайс-листы на рынке России. В их число вошла и японская Mazda. Вся линейка этого бренда, в том числе и популярные кроссоверы, подняли в цене. Как отмечают аналитики рынка, повышение составило 18 000 - 41 000 рублей, что в процентном соотношении равно 0.84 - 1.08%.

В этот раз минимальное подорожание отмечается у модели Mazda 6 - 18 000 - 28 000 рублей. Точная стоимость зависит от комплектации. Большая прибавка досталась паркетнику CX-5 - сразу 18 000 - 32 000 рублей.

Напомним, что места флагмана в модельном ряду компании занимает Mazda CX-9. Именно для него производитель предусмотрел максимальную прибавку в размере 32 000 - 41 000 рублей. В прошлый раз компания пересматривала ценовую политику в России в октябре. Тогда сумма прибавки составила 15 000 - 35 000 рублей.

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