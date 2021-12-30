Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра.

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Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях, отмечается на портале правовой информации.

21 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в КоАП и УК, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Согласно документу, КоАП предусматривает для нарушителей обязательные работы до 150 часов, арест или штраф до 20 тысяч рублей. Поводом для наказания станет несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.