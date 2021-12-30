Tesla отзывает 475 тысяч электромобилей

Автопроизводитель из США, Tesla, проводит отзывную кампанию, которая направлена на устранение дефектов машин.

Фото: Car.ru Car.ru

Новый отзыв компании Tesla затрагивает 2 модели в линейке - Model 3 и Model S. Известно, что общий объем транспортных средств, в которых может быть обнаружен дефект, составляет 475 000 единиц. Как сообщает производитель, проблема связана с камерой заднего вида и передним багажным отделением, которое может открываться в поездке.

Под отзыв попадают все автомобили Tesla Model 3, сборка которых велась с 2017 по 2020 год. Некоторые экземпляры Tesla Model S тоже попали в список. Речь идет о тех машинах, которые сходили с конвейера с 2014 по 2021 год.