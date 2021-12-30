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44 минуты назад

Tesla отзывает 475 тысяч электромобилей для устранения технических дефектов

Автопроизводитель из США, Tesla, проводит отзывную кампанию, которая направлена на устранение дефектов машин.

Tesla отзывает 475 тысяч электромобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Новый отзыв компании Tesla затрагивает 2 модели в линейке - Model 3 и Model S. Известно, что общий объем транспортных средств, в которых может быть обнаружен дефект, составляет 475 000 единиц. Как сообщает производитель, проблема связана с камерой заднего вида и передним багажным отделением, которое может открываться в поездке.

Под отзыв попадают все автомобили Tesla Model 3, сборка которых велась с 2017 по 2020 год. Некоторые экземпляры Tesla Model S тоже попали в список. Речь идет о тех машинах, которые сходили с конвейера с 2014 по 2021 год.

Представители марки отмечают, что на данный момент нет зафиксированных случаев ДТП, причиной которых послужила бы одна из вышеуказанных неисправностей. Из-за многократного открывания и закрывания багажника может возникать опасность преждевременного износа кабеля внутри ремня. Этот же элемент задействован в системе камеры заднего вида.

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