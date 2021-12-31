На Украине стали массово закрывать автомобильные заправки

«В связи с тем, что с мая месяца начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (сжатый газ. — прим. ред. URA.RU) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи», — рассказал директор предприятия Александр Ватажишин. Он добавил, что в стране из-за сильного подорожания автогаза после новогодних каникул закроются еще 34 станции. Сообщается, что сейчас средняя цена бензина марки А-95 составляет 30 гривен (82,23 рубля), а А-92 и дизельного топлива — 29 гривен (79,49 рублей).