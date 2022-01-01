С 1 января значительно подорожали все автомобили Lada

В России с 1 января 2022 года сильно подорожали автомобили Lada, поскольку АвтоВАЗ включил в цену заводские «допы». В среднем по модельному ряду рекомендуемые розничные цены выросли на 32 тысячи рублей или 3,3 процента. Сильнее всего прибавили в цене Vesta Sport (+82 тысячи рублей), трёхдверная Niva Legend (+38 тысяч рублей) и топ-комплектации Granta (+47 тысяч рублей), Vesta (+57 тысяч рублей) и XRay Cross (+54 тысячи рублей).

Фото: Lada Lada

Портал «Лада.онлайн» уточняет, что с 1 января в рекомендуемые розничные цены завода изготовителя включены «Набор автомобилиста» за 2400 рублей и «Набор аксессуаров», от которых покупатель может отказаться.

Заводские наборы аксессуаров по сути фиксируют цену «допов» от официальных дилеров — стоимость набора для разных моделей отличается, но дороже 30 тысяч рублей комплекты стоить не могут. Отказавшись от обоих наборов потребитель может сэкономить от 10 до 32 тысяч рублей, но АвтоВАЗ поставил перед дилерами задачу продавать до 80 процентов новых машин с комплектами аксессуаров, так что в реальности найти машину без «допов» может быть нелегко.

После январского удорожания цены сразу несколько моделей Lada достигли психологических отметок. Например, Vesta Cross теперь стоит более миллиона рублей (от 1 010 900 рублей), минимальная цена самой дешёвой Granta подобралась к 600 тысячам рублей, цены на базовый Largus в кузове универсал начинаются с миллиона рублей, а самая дорогая модель АвтоВАЗа — Vesta Sport с максимальным набором опций — обойдётся почти в 1,4 миллиона рублей.

В 2021 году автомобили Lada дорожали семь раз, причём средняя по модельному ряду цена тольяттинских машин выросла на 17,5 процента, вдвое опередив официальные показатели инфляции.