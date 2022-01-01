Nissan прекратил выпускать автомобили в Испании

Японская компания Nissan в рамках сокращения производства в Европе остановила испанский завод, который был запущен ещё в 1983 году. В минувшем декабре с его конвейера сошёл последний пикап Nissan Navara. Кроме сборочной площадки Zona Franca, в комплекс также входят отдельные предприятия по производству штампованных кузовных деталей, рам и элементов подвески. Всего на фабрике работали 3000 человек (из них 1600 — на сборочном заводе), которые теперь остались без работы.

На испанском заводе Nissan выпускались внедорожники Patrol, ставшие первыми японскими автомобилями европейской сборки, модели Terrano II, Pathfinder, Navara, Serena, Primastar, Vanette, NV200, Pulsar и пикапы Mercedes-Benz X-класса. До 2021 года из них дожили только пикап Navara и электрический фургон e-NV200. За все время на испанском заводе Nissan было выпущено 3 345 000 автомобилей. Электрокар e-NV200 при этом уходит на пенсию, а производство Navara будет продолжено в Таиланде, ЮАР, Китае, Аргентине и Мексике. О планах по продаже завода стало известно давно — главным претендентом считалась китайская компания Great Wall Motor, которая после переговоров всё-таки отказалась от покупки предприятия.