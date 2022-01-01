Путин подписал указ о награждении строителей БАМ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов.

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Согласно документу, который был опубликован на официальном портале правовой информации, специалисты награждаются за «большой вклад в строительство социально значимых объектов РФ».

В указе говорится, что работники получили награды в зависимости от их заслуг. Так, например, советник председателя совета директоров по тоннельным проектам акционерного общества «Бамтоннельстрой-Мост» Василий Фомин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а советник генерального директора Владимир Лобанов получил орден Александра Невского.