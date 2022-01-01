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3 часа назад

Концерн УАЗ обновил цены на все свои внедорожники с 1 января 2022 года

Несмотря на то, что период с 1 по 9 января 2022 года объявлен выходными днями это не останавливает автопроизводителей пересматривать свои прайсы.

Концерн УАЗ обновил цены на все свои внедорожники
Фото: ТАССТАСС

Так 1 января УАЗ пересмотрел рекомендуемую стоимость на новые автомобили, повышение цен было зафиксировано в диапазоне от 25 000 до 34 600 рублей, что составило от 1,7 до 2,6 %. Меньше всего прибавил в цене УАЗ «Хантер», который с 2022 года перестал выпускаться в двух модификациях – «Классик с блокировкой дифференциала» и «Классик Fleet». В настоящее время автомобили в данных комплектациях еще имеются у дилеров в продаже.

Также в 25 000 получило прибавку семейство СГР «Буханка». На 30 000 больше в сравнении с декабрем 2021 года придется выложить за «Пикап» и «Патриот». Больше всех подорожали коммерческие автомобили «Профи», прибавка составила от 30 000 до 34600 рублей.

В настоящее время актуальная комплектация УАЗ «Патриот» доступна покупателям от 1 164 000 рублей, «Пикап» можно приобрести от 1 189 000 рублей, «Хантер» от 1 047 000 рублей, «Буханку» от 987 000 рублей, «Профи» от 1 1985 000 рублей.

Напомним, в последний раз УАЗ пересматривал свои ценники 1 ноября 2021 года, тогда актуальный модельный ряд прибавил в стоимости от 35 000 до 110 000 рублей.

Автоновости,УАЗ,
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