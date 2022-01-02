Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+16° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

McLaren в третий раз отложил продажи первого гибридного суперкара

Фирма McLaren в третий раз отложила старт продаж первого гибридного суперкара Artura. Из-за проблем с цепочками поставок клиентам начнут выдавать купе не раньше июля 2022 года. Изначально продажи должны были стартовать осенью 2021 года, то есть задержка составит по меньшей мере девять месяцев. В McLaren дали понять, что Artura по сути принесли в жертву более маржинальным моделями вроде Elva и 765LT Spider.

McLaren в третий раз отложил продажи гибридного суперкара
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судьба McLaren Artura была не ясна, пока представитель британской марки Роджер Ормишер не назвал новый срок начала поставок в беседе с Automotive News. Руководитель американской пресс-службы марки подчеркнул, что производитель суперкаров «продержался дольше, чем остальные», но в конце концов дефицит микрочипов добрался и до McLaren.

Подключаемый гибрид Artura должен стать первым массовым бензин-электрическим McLaren. Новое купе стало первенцем новой архитектуры MCLA, получило облегчённый 3,0-литровый двигатель V6 и перспективную 8-скоростную роботизированную трансмиссию, так что по удельной мощности 680-сильная Artura превосходит все суперкары McLaren, уступая только лимитированным моделям вроде Elva и Senna.

Поскольку McLaren давно раскрыл цены и запустил конфигуратор, заказы на суперкар продолжают поступать, так что британской марке наверняка придётся придумать, как скомпенсировать длительное ожидание клиентов.

В Великобритании Artura стоит от 185 500 фунтов стерлингов (18,8 миллиона рублей), в США — от 229 500 долларов (17,1 миллиона рублей), а в России автомобили McLaren официально не продаются.

Автоновости,McLaren,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители