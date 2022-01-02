McLaren в третий раз отложил продажи гибридного суперкара

Фирма McLaren в третий раз отложила старт продаж первого гибридного суперкара Artura. Из-за проблем с цепочками поставок клиентам начнут выдавать купе не раньше июля 2022 года. Изначально продажи должны были стартовать осенью 2021 года, то есть задержка составит по меньшей мере девять месяцев. В McLaren дали понять, что Artura по сути принесли в жертву более маржинальным моделями вроде Elva и 765LT Spider.

Судьба McLaren Artura была не ясна, пока представитель британской марки Роджер Ормишер не назвал новый срок начала поставок в беседе с Automotive News. Руководитель американской пресс-службы марки подчеркнул, что производитель суперкаров «продержался дольше, чем остальные», но в конце концов дефицит микрочипов добрался и до McLaren.

Подключаемый гибрид Artura должен стать первым массовым бензин-электрическим McLaren. Новое купе стало первенцем новой архитектуры MCLA, получило облегчённый 3,0-литровый двигатель V6 и перспективную 8-скоростную роботизированную трансмиссию, так что по удельной мощности 680-сильная Artura превосходит все суперкары McLaren, уступая только лимитированным моделям вроде Elva и Senna.

Поскольку McLaren давно раскрыл цены и запустил конфигуратор, заказы на суперкар продолжают поступать, так что британской марке наверняка придётся придумать, как скомпенсировать длительное ожидание клиентов.