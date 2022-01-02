Китайцы раскрыли первый электрический кроссовер BMW M

Китайские журналисты раскрыли внешность и характеристики первого электрического кроссовера BMW M. Портал Autohome.com обнародовал официальные фотографии BMW iX M60 и объявил, что двухмоторная силовая установка разовьёт 619 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Топ-версия «батарейного» кроссовера сможет проезжать без подзарядки до 575 километров по циклу WLTP, разгон с места до 100 км/ч займёт 3,8 секунды, а максимальная скорость достигнет 250 км/ч.

Первый электрический кроссовер от подразделения BMW M должен был дебютировать на выставке CES в первую неделю января, но затем немецкая марка отказалась от участия в шоу из-за коронавируса и объявила, что iX M60 покажут в формате онлайн-презентации.

Сохранить в тайне внешность и основные параметры «заряженного» iX M60 не удалось, но экстерьер и интерьер «шестидесятки» почти такой же, как у богато оснащённых кроссоверов iX xDrive40 или iX xDrive50. Узнать топ-комплектацию можно по бронзовым акцентам, шильдикам M на крыльях и лейблу M60 на пятой двери — других отличительных черт нет.

Ёмкость тяговой батареи пока не обнародована, но похоже iX M60 получит аккумулятор на 105,2 кВт ч, как у «пятидесятой» версии. Иная калибровка электромоторов уменьшила автономность на девять процентов (до 575 километров), зато разгон с места до 100 километров в час сократился на 0,8 секунды (до 3,8 секунды), а максимальная скорость выросла на 50 километров в час (до 250 км/ч). Похоже, электрическая «эмка» отличится полноуправляемым шасси, но официальных подтверждений этому нет.