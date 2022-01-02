Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей

Число переданных компанией Tesla клиентам электромобилей в 2021 году составило 936 172, что почти в два раза больше предыдущего рекордного показателя 2020 года, составившего 499 647 машин. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении компании.

Фото: KDesign AG KDesign AG

Рост поставок составил 87%. При этом в последнем квартале 2021 года клиентам было передано 308 600 электромобилей, то есть почти треть от общего числа.

В результате компании удалось продать больше автомобилей, чем было произведено за год (930 422 единицы).