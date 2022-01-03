В России начнут по-новому выявлять пьяных водителей

В 2022 году ГИБДД получит экспресс-тесты для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС.

В ГИБДД агентству рассказали, что речь идет о приборах, которые позволяют моментально определять алкогольное опьянение. Точную дату появления таких тестов у инспекторов назовут позднее.

В МВД рассчитывают, что экспресс-тесты позволят «минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации».

Если водитель откажется проходить экспресс-тест (или будет не согласен с его результатами), то, по административному кодексу, инспектор сможет отправить его на медицинское освидетельствование.

С начала 2021 года к ноябрю в России провели около 40 тысяч массовых проверок, во время которых инспекторы поймали 42 тысячи нетрезвых водителей.

За пьяную езду в РФ штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.

В 2021-м в РФ ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью. В ней идет речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем при наличии аналогичной судимости.