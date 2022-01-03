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22 минуты назад

В России начнут по-новому выявлять пьяных водителей

В 2022 году ГИБДД получит экспресс-тесты для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС.

В России начнут по-новому выявлять пьяных водителей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ГИБДД агентству рассказали, что речь идет о приборах, которые позволяют моментально определять алкогольное опьянение. Точную дату появления таких тестов у инспекторов назовут позднее.

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В МВД рассчитывают, что экспресс-тесты позволят «минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации».

Если водитель откажется проходить экспресс-тест (или будет не согласен с его результатами), то, по административному кодексу, инспектор сможет отправить его на медицинское освидетельствование.

С начала 2021 года к ноябрю в России провели около 40 тысяч массовых проверок, во время которых инспекторы поймали 42 тысячи нетрезвых водителей.

За пьяную езду в РФ штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.

В 2021-м в РФ ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью. В ней идет речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем при наличии аналогичной судимости.

Максимальное наказание за это может составить три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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