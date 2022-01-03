В Китае обанкротилось предприятие Renault

Renault Brilliance Jinbei Automotive в КНР в конце года объявил о своем банкротстве. Об этом известило издание Yicai Global.

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Автопроизводитель далее не способен выплачивать заработную плату сотрудникам. Глава компании уже уехал из КНР. Дело о банкротстве находится на рассмотрении Народного суда города Шэньян.

Renault начал деятельность на территории КНР в 2017 году. Успеха это предприятие не снискало с самого начала. Объем продаж продукции ежегодно только сокращался. В первом полугодии 2020 года реализовано лишь 11 700 машин, что почти вдвое меньше, чем в предшествующем году. Целевые данные при этом составляют 150 тыс. экземпляров. Во владении Renault находится 49% акций, автокомпания собирает 2 модели Brilliance, одну – Renault.