На съездах с 14-го км МКАД изменилась схема движения

"С 5 января по 30 сентября 2022 года ограничат движение по съездам с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Для проезда будут [полностью] закрыты следующие участки: улица Верхние Поля в районе пересечения с 14-м километром МКАД; съезд с улицы Верхние Поля (в центр) на внутреннюю сторону МКАД; съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в область); съезд с улицы Верхние Поля (в область) на внешнюю сторону МКАД; съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр)", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.