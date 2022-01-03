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2 часа назад

Новые авто Lexus лишатся шильдика сзади

Новую айдентику Lexus поклонники бренда уже могли лицезреть на концепт-карах LF-30 и LF-Z Electrified.

Новые авто Lexus лишатся шильдика сзади
Фото: Car.ruCar.ru

В облике новых моделей Lexus грядёт изменение. Об этом в беседе с журналистами поведала Брэйн Болейн, главный маркетолог премиального суббренда японского автогиганта Toyota.

По словам госпожи Болейн, которая занимает пост глобального руководителя маркетингового отдела Lexus, будущие модели бренда лишатся традиционного шильдика в форме буквы L сзади. Вместо него на крышке багажника будет красоваться надпись Lexus.

Интересно, что такое дизайнерское решение было принято в рамках новой стратегии Lexus по электрификации своего модельного ряда. По задумке компании, такой подход должен привлечь больше внимания к бренду на дорогах и повысить узнаваемость.

Первым автомобилем бренда с надписью Lexus вместо привычного значка стал кроссовер Lexus NX. За ним такое изменение ждёт и другие модели Lexus, которые появятся на рынке в обозримом будущем. Помимо этого, все следующие автомобили бренда получат новую современную мультимедийную систему, как у того самого Lexus NX.

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