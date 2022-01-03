Opel Insignia превратится в кроссовер в 2024 году

Автопроизводитель Opel планирует представить новый проект в 2024 году на базе Insignia. Модель примет формы кроссовера.

Новый паркетник Opel Insignia 2024 года должен стать конкурентом на рынке для моделей Ford Mondeo и Citroen C5 X.

Напомним, что компания проводила плановое обновление модели в 2020 году, поэтому на рынке она должна продержаться еще 3 года. Следующая генерация будет представлена уже в совершенно новом оформлении.

Вероятно, производитель решил обратиться к опыту Citroen C5 и Ford Mondeo. Новая Insignia получит важное преимущество - больше места в салоне, расширенная грузовая платформа и более высокая посадка.

В основе может лежать платформа eVMP. Если это подтвердится, автомобиль может получить разные версии аккумулятора с запасом хода до 644 км.