Honda официально покидает рынок России

Последние несколько лет выдались непростыми для автомобильного рынка России. Автопроизводитель Honda официально покидает страну.

Главное разочарование прошлого года - бренд Honda официально уходит с рынка России. Напомним, что концерн впервые пришел в 2004 году. Сейчас проводится реализация последних партий внедорожников. Главная причина принятия такого решения - слишком низкие продажи.

Компания не планирует поставлять новую технику официальным дилерам, но известно, что Honda будет осуществлять послепродажное обслуживание транспортных средств. Кроме того, будут сохранены продажи сторонней продукции, в числе которой мотоциклы, квадроциклы и моторные лодки.