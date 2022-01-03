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3 часа назад

Honda официально покидает рынок России

Последние несколько лет выдались непростыми для автомобильного рынка России. Автопроизводитель Honda официально покидает страну.

Honda официально покидает рынок России
Фото: Car.ruCar.ru

Главное разочарование прошлого года - бренд Honda официально уходит с рынка России. Напомним, что концерн впервые пришел в 2004 году. Сейчас проводится реализация последних партий внедорожников. Главная причина принятия такого решения - слишком низкие продажи.

Компания не планирует поставлять новую технику официальным дилерам, но известно, что Honda будет осуществлять послепродажное обслуживание транспортных средств. Кроме того, будут сохранены продажи сторонней продукции, в числе которой мотоциклы, квадроциклы и моторные лодки.

Как отмечают эксперты, с первыми проблемами в России производитель столкнулся еще в 2015 году на фоне изменения курса валют. В представительстве Honda сообщили, что в РФ больше не будут поставлять автомобили марки Acura. Самым печальным оказался 2019 год, когда было продано всего 1836 автомобилей во всем модельном ряду.

Автоновости,Honda,
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