Как подготовить машину к поездкам зимой

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о том, как правильно подготовить автомобиль к дальним поездкам в неблагоприятных погодных условиях в новогодние праздники.

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«Современная машина не требует никакой особой подготовки к дальней зимней поездке, если, конечно, это поездка стандартная, не предполагается штурм бездорожья… Передвижение по дорогам общего пользования не требует подготовки при условии, что машина находится в идеальном состоянии», — сообщил Кадаков.

Если же автомобиль не в лучшем состоянии, то следует проверить аккумулятор, считает эксперт.

«Если вы понимаете, что аккумулятор еле тянет и каждое утро вы с трудом запускаете двигатель, то, вполне возможно, где-то в 500 км от дома он умрёт... Будете или прикуривать, или искать новый аккумулятор... Поэтому надо привести его в божеский вид, подзарядить или поставить новый», — рассказал он.

Также, как отметил специалист, в поездках в тёмное время суток очень важно обеспечить себе хорошую видимость.

«Чем лучше мы видим, тем безопаснее поездка… Как минимум надо две-три баклажки с омывающей жидкостью с собой взять, чтобы не бегать, не искать её в неподходящее время», — добавил собеседник RT.

Владельцам автомобилей с дизельным двигателем Кадаков посоветовал иметь с собой присадки, которые добавляются в топливо, поскольку «неизвестно, где и какой соляркой, каким дизтопливом вы заправитесь».

Помимо этого, по мнению автоэксперта, на случай непредвиденной ситуации в машине должны находиться рабочий домкрат и запасное колесо в идеальном состоянии.

«Главное, чтобы водитель был готов. Пускаться в дальнюю дорогу, особенно в зимнее время, не выспавшись, в плохом настроении, на перегруженном автомобиле, — не самая хорошая идея, тем более когда вы везёте семью, детей», — заключил он.