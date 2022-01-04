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4 часа назад

Названы самые угоняемые авто в России

В 2021 году в России чаще всего угоняли автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, популярными среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

Автомобиль Lexus угнали в Москве у крупного топ-менеджера Газпромбанка

По данным МВД, за 11 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировали более 1,7 тысячи угонов. Это на 12 процентов меньше, чем в 2020-м. Раскрываемость таких преступлений в 2021 году составила 96 процентов, заявили в полиции.

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» сообщили ТАСС, что чаще всего машины угоняют в Москве и области, Чечне, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае, Крыму и Санкт-Петербурге.

Меньше всего угонов случается в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Рязанской, Тверской, Тульской и Липецкой областях.

Несколько лет назад первое место по угонам в России традиционно занимали «Жигули» с устаревшими сигнализациями. Лидерами по угонам среди бюджетных европейцев были Renault Duster, Logan и Sandero, а в премиальном сегменте - внедорожник Lexus LX.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) публиковал рейтинг угонозащищенности автомобилей. Страховщики составляли его на основании данных о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости, а затем провели тестирование.

Эксперты оценили защищенность машин от несанкционированного проникновения, запуска двигателя, а также от изготовления дубликата ключа, смены идентификационных номеров кузова (рамы), номеров агрегатов и деталей.

В итоге лучшие результаты показали Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. В пятерку рейтинга также вошли Skoda Rapid и Kia Rio. Шестое место досталось Kia Optima, на седьмом оказалась Toyota Land Cruiser 200, а на восьмом - Toyota RAV4.

Автоновости,Видео,Hyundai Tucson,Toyota Camry,Renault Duster,Kia Sorento,Volkswagen Tiguan,Rover,Kia Optima,Toyota RAV4,Lexus LX,Toyota Land Cruiser,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Solaris,Land Rover,Lexus,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Газпромбанк,Renault,ИТАР-ТАСС,
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