Разработчик «Цирконов» запустит беспилотное такси

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) планирует начать производство беспилотных такси для гражданских и грузовых перевозок. О планах запуска производства сообщил гендиректор КТРВ Борис Обносов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Обносова, к 2025 году доля гражданской продукции в производстве КТРВ составит 28%. Сейчас корпорация выполняет в основном оборонные заказы и производит 100% авиационных средств поражения и 70% морского оружия в России.

Видео дня

Мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30%, но 28%, я думаю, «гражданки» мы сделаем, — сказал гендиректор.

За последний год цены на такси в Москве выросли почти на 25%. В конце декабря 2021 года средняя стоимость поездки составила 520 рублей, в то время как в ноябре такси было дешевле на 14% (средняя цена 458 рублей), а в декабре прошлого года — на 24% (421 рубль).

Ранее в Подмосковье таксист напал и избил мужчину с криками «Аллах акбар!». Таксист повалил мужчину на проезжую часть и начал его бить предметом, похожим на пистолет. В ходе драки был слышен выстрел, после чего таксист продолжил наносить мужчине удары пистолетом по голове. Предположительно, мужчины не поделили дорогу. Судьба избитого неизвестна.