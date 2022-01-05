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43 минуты назад

Какие новые автомобили выйдут на российский рынок в 2022 году

Эксперты рассказали об автомобильных новинках, которые можно будет увидеть на российском рынке в 2022 году. Об этом сообщает Autonews.

Какие новые автомобили выйдут на российский рынок в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в России в 2022 году будут продавать обновленную Lada Vesta.

Больше всего новых моделей появится у концерна Audi. В первом квартале 2022 года выйдет хэтчбек RS3 нового поколения. Затем компания выпустит кроссоверы RS Q3 в двух версиях, включая Sportback. Также в России покажут рестайлинговый Audi A8.

BMW представит кроссовер iX и BMW i4, работающий на электробатареях.

Компании Changan, Chery и Geely выпустят более 10 новых автомобилей, а также один электромобиль.

Новые премиальные автомобили создадут Infiniti и Jeep и Land Rover.

Россиян также ждут новинки от других концернов

Ранее стало известно, что концерн Toyota Motor впервые в истории обошел General Motors по продажам автомобилей на рынке США.

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